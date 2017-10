Adrian Mutu şi Sandra Bachici au ales numele COPILULUI

Adrian Mutu și Sandra Bachici au ales numele COPILULUI

25 Octombrie 2016

Sandra Bachici îi va dărui lui Adrian Mutu un băiețel pe care-l va chema tot Adrian.Sandra Bachici nu s-a îngrășat nici un kilogram, nu are pofte și a ales să nască prin cezariană."O să avem un băiețel și suntem foarte fericiți că ne-a împlinit Dumnezeu dorința asta, iar acum îl așteptăm nerăbdători. Adevărul e că atât părinții mei, cât și ai lui Adi, au fost extrem de fericiți la aflarea veștii, pentru că știau cât de mult ne doream un copil. Mai mult decât atât, pentru părinții mei acesta e primul nepoțel, deci vă dați seama cât de mare e entuziasmul cu care e așteptat", a declarat Sandra Bachici pentru Click."Adi e un soț minunat, mereu mă alintă, iar de când am aflat că port în pântece minunea, a făcut un obicei de a-mi pupa burtica în fiecare dimineață, negreșit, nu pleacă de acasă până nu face acest lucru. Desigur că vorbim cu el, dar va fi mult mai palpitant după ce o să încep să îl și simt cum se mișcă, cred că e o trăire unică, abia aștept. Încă ne gândim la nume, avem câteva variante, însa nu am reușit să ne hotărâm. Cert e că al doilea nume va fi Adrian", a mai spus Sandra Bachici.Adrian Mutu, 37 de ani, a fost căsătorit cu Alexandra Dinu, cu care are un băiat, Mario (13 ani), și cu Consuelo Matos, cu care are două fete, Maya (7 ani) și Adriana (9 ani).