Adrian Iovan a ajuns la sapă de lemn

Ştire online publicată Miercuri, 12 Octombrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Fostul soț al Romaniței Iovan, Adrian Iovan, dă vina pe Emil Boc pentru perioada grea prin care trece și lipsa banilor. După ce în 2005 a omorât un bărbat, în 2008 a divorțat de Romanița și anul trecut a fost concediat de la Blue Air, Adrian Iovan (53 ani) este într-o continuă depresie.„Trec printr-o perioadă grea, dar știu că sunt oameni care o duc și mai rău decât mine. Încerc să nu mă plâng, dar acum abia mă descurc de pe o zi pe alta. Am avut la un moment dat și gânduri negre, dar îi mulțumesc lui Dumnezeu că am reușit să trec peste acea perioadă nefastă. Din nefericire, nu am mers la psiholog, deși ar fi trebuit, m-am luptat singur să ies din acea situație”, a povestit Iovan.El susține că totul se datorează lipsei banilor: „Nu mi-am permis să merg la specialist, nu am avut bani, tot din cauza lui Boc. Chiar el a zis că sistemul își va reveni de la sine până anul viitor, căci vor rezista numai cei puternici. În ziua de azi nu mai faci nimic fără bani. Nu poți să mănânci, să dormi. Pentru toate ai nevoie de bani, ca să ți le permiți. Nici femeia nu stă la ușa ta dacă nu ai bani de un suc. O să ia Boc toate femeile, cred ca numai el își mai permite în situația actuală să scoată o doamnă în oraș”.