Adrian Cristea dă cărţile pe faţă!

Adrian Cristea dă cărțile pe față!

Ştire online publicată Vineri, 14 Iunie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Bianca Drăgușanu se pregătește de nuntă alături de Victor Slav. Cu toate acestea, sosit în țară recent, se pare că Adrian Cristea nu vrea să se împace cu gândul că a pierdut-o pe iubirea vieții lui, potrivit libertatea.ro."Ce ți se pare așa anormal să vorbesc cu o fostă...? Mi se pare normal să o întreb de sănătate, mai ales că am fost atâta timp împreună", l-a întrebat Cristea la Happy Hour pe Măruță. Fotbalistul a continuat: "Bianca pare fericită, nu pot să spun eu exact dacă e sau nu e. Când am văzut-o acum două zile am simțit un fior de drag, eu îi doresc să-i meargă bine pentru că am fost 3 ani împreună. Cred că nu o să mă cheme la nuntă de teamă să nu o fur și să nu o mai aduc înapoi"."Prințul" a mai spus: "Au fost SMS-uri normal, nimic ieșit din comun. Am observat că Victor e un bărbat gelos. Eu nu sunt un bărbat insistent, dacă nu aș primi răspuns nu aș fi nebun să trimit în continuare mesaje", potrivit libertatea.ro.