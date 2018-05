Adio Angelina? O nouă femeie în viaţa lui Brad Pitt!

Adio Angelina? O nouă femeie în viața lui Brad Pitt!

Duminică, 08 Aprilie 2018.

Brad Pitt are o nouă femeie în viața lui: o celebră arhitectă din Statele Unite, care predă la renumitul Institut de Tehnologie din Massachusetts.Jurnaliștii știu asta de la apropiați ai cuplului care spun că pe cei doi îi unește pasiunea pentru arhitectură și design și că starul o găsește fascinantă pe noua sa prietenă.Ar fi vorba totuși despre o relație profesională care nu s-a transformat încă și într-o poveste de dragoste au adăugat aceleași surse.Neri Oxman s-a născut în Haifa, Israel. Tatăl ei american și mama ei de origine israeliană au fost arhitecți cunoscuți.După ce și-a încheiat serviciul militar obligatoriu în armata israeliană, Oxman a aplicat la o facultate de medicină. Însă, după doi ani de studiu la Universitatea Ebraică din Ierusalim, s-a transferat la Technion - Institutul Politehnic din Haifa, unde tatăl ei era profesor.După studiile pe care le-a urmat în Ierusalim și apoi în Londra, Oxman a emigrat în SUA, în 2005, pentru a studia cu mentorul ei, teoreticianul în design William J. Mitchell, la MIT. În 2010, a devenit cadru didactic la MIT și a rămas la această instituție de atunci.Oxman, care a fost multiplu premiată pentru lucrările ei, și-a creat cel mai cunoscut proiect al său în 2003, „The Silk Pavilion”, o structură asemănătoare unui dom, pentru care a folosit robotică, dar și 6.500 de viermi de mătase. O part dintre lucările ei sunt expuse în muzee precum Muzeul de Artă Modernă din New York și Muzeul de Știință din Boston.Neri Oxman a fost căsătorită cu compozitorul argentinia Osvaldo Golijov, premiat, între altele, cu două trofee Grammy. Cei doi s-au căsătorit în 2011. Oxman, care își păstrează viața personală în afara luminii reflectoarelor, a refuzat să comenteze despre despărțirea ei de Golijov. În 2017, ea a declarat pentru W Magazine că nu are copii.Într-un interviu acoradt în 2017 publicației W Magazine, Oxman a făcut o referire la Brad Pitt și la George Clooney, dându-i exemple pentru tendința oamenilor de a idolatriza modele masculine.Brad Pitt se află în plin proces de divorț cu Angelina Jolie cu are are împreună șase copii. Ei au hotărât să se despartă în toamna lui 2016 și la începutul acestei luni ar fi ajuns la o înțelegere privind divorțul, după o lungă bătălie judiciară.