Adelina Pestriţu şi Daniela Crudu au fost „tufe de Veneţia“ la Bac

Adelina Pestrițu și Daniela Crudu au fost „tufe de Veneția“ la Bac

Ştire online publicată Luni, 11 Iulie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Liceenii care, anul acesta, au ratat Bacul, în prima sesiune, și au vărsat lacrimi amare în pernă nu trebuie nicidecum să considere acest eșec de moment un capăt de țară. Nu de alta, dar multe vedete care acum se laudă cu averi impresionante, dar și cu funcții importante au ratat, la vremea lor, examenul de maturitate. Pe lista ghinioniștilor care nu au trecut examenul de Ba-calaureat din prima se numără și Adelina Pestrițu, fosta soție a lui Liviu Vârciu.Chiar dacă, în timpul C-legiului Național „Dinicu Golescu”, din Câmpulung Muscel, ea s-a situat printre cele mai silitoare eleve, la proba de limba română a făcut o gafă de proporții, încurcând grosolan subiectele: „Nu se punea problema de învățat, pentru că la proba orală la limba română am luat 10. Dar am avut mari emoții și am încurcat «Moromeții» cu «Ion», la fel cum au făcut 70% dintre cei care au dat Bac-ul în acel an, astfel că am fost punctată cu rușinoasa notă de 3,60. Mi-am luat revanșa, după” , a declarat Adelina, și acum amuzată de încurcătura din 2006. Nici iepurașul Playboy Daniela Crudu, absolventă a Colegiului Economic Viilor, din București, nu se poate lăuda cu performanța de a trece examenul de Bacalaureat, la prima sesiune. Deși, de-a lungul timpului, a dat dovadă că știe să facă socoteli la bani, mai ales la cei ai bărbaților care și-o doresc la pat, matematica a pus-o, în 2009, în mare încurcătură, nereușind să obțină măcar salvatoarea notă de 5. La cea de-a doua sesiune, ea s-a pregătit temeinic, așa că a obținut media 7.