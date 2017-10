Adelina Pestriţu se destăinuie: „Lipseşte un suflet pereche“

Adelina Pestrițu se destăinuie: „Lipsește un suflet pereche“

Ştire online publicată Miercuri, 21 August 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Este admirată, are un stil de viață sănătos și o carieră frumoasă. În ciuda faptului că și-a făcut ordine în viață și că trăiește o viață fără prea multe griji, bruneta Adelina Pestrițu nu se poate declara fericită.Deși are tot ce îi trebuie, golul din sufletul ei nu poate fi umplut. Și asta pentru că nu a mai reușit să își găsească jumătatea și să iubească așa cum a făcut-o când era alături de Liviu Vârciu. Faptul că este singură de ceva vreme o macină pe Adelina, care a simțit nevoia să le facă o mărturisire fanilor de pe Facebook: „Lipsește un suflet pereche... În rest totul perfect!”, a scris Adelina.De altfel, se pare că vedeta suferă în tăcere de mai mult timp și a dat de înțeles, „printre rânduri”, și cu alte ocazii, că se simte singură.Am plecat în „luna de miere”!!! „Vă fac cunoștință cu... Winnie the Pooh - my husband”, a scris, recent, Adelina Pestrițu pe Facebook, lângă o fotografie în care apare alături de soțul ei... de pluș, pe care pare să îl adore.Gestul ei i-a uimit pe amicii virtuali, care nu își explică de ce frumoasa vedetă nu are totuși un bărbat real lângă ea.Viața sentimentală a Adelinei nu a fost una tocmai fericită. Ea a fost căsătorită cu Liviu Vârciu, cei doi trecând printr-un divorț, o împăcare și o altă despărțire.