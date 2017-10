Adelina Pestriţu, plictisită rău

Adelina Pestrițu, plictisită rău

Ştire online publicată Vineri, 09 Septembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Plictiseala a lovit-o atât de tare pe Adelina Pestrițu, încât a simțit nevoia să se plângă și pe pagina ei de Facebook.„Sunt plictisită, nu am chef de nimic... Am nevoie de ceva nou în viața mea.....ACUUUM!!!!!”, le-a scris ea fanilor și prietenilor. Disperarea din postarea ei n-a rămas fără replică. „Asta se cheamă depresie, doar de tine depinde să schimbi ceva și să fii bine”, i-a spus o prietenă, în vreme ce un fan a ținut s-o încurajeze. „Gândește-te la lucrurile frumoase din viața ta și fii optimistă cum ești de fel puternică și ambițioasă”.Cei mai mulți însă i-au recomandat o ședință de shopping, o nouă schimbare de look sau un iubit.