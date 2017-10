Adelina Pestriţu nu se mută la iubit. Motivul, unul incredibil

Adelina Pestrițu nu se mută la iubit. Motivul, unul incredibil

Ştire online publicată Miercuri, 03 Septembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Adelina și Speak formează un cuplu de nici patru luni. Deși spun că mor unul de dorul celuilalt atunci când nu sunt împreună, Adelina și Ștefan nu s-au mutat sub același acoperiș.“Stau când la mine, când la Ștefan. Dar mai mult la mine, pentru că, dacă m-aș muta cu dressingul la el, ar trebui să îi ocup tot spațiul la câte lucruri am”, a lămurit frumoasa brunetă problema. În plus, cei doi ar avea nevoie de un spațiu destul de mare și pentru depozitarea hainelor și a accesoriilor lui Nobby, cățelușa Adelinei, care trăieșe ca-n puf, scrie libertatea.ro.