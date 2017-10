Adelina Pestriţu nu-l vrea pe Făt-Frumos!

Adelina Pestrițu nu-l vrea pe Făt-Frumos!

Ştire online publicată Sâmbătă, 22 Iunie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Adelina Pestrițu s-a întors din vacanța petrecută în Italia, unde s-a bucurat din plin de soare. Aceasta a fost invitată în platoul emisiunii nocturne de la Kanal D, unde a povestit diverse lucruri.Bruneta a explicat cum s-a distrat în Italia și cât de frumoși sunt italienii, recunoscuți pentru șarmul lor.„Am fost într-o vacanță foarte scurtă în Italia și m-am bronzat cu cea mai bună prietenă a mea. Deși nu am cucerit nici un bărbat pe acolo, erau destule prăjiturici, dacă pot să le spun așa”, a spus aceasta.Chiar dacă a fost înconjurată de cei mai frumoși bărbați din lume, Adelina a mărturisit că nu a fost deloc tentată de aceștia, ci a preferat să se concentreze pe delicatesele culinare italienești.„Dacă mi-ai pune în față un tiramisu, niște paste, o pizza și un bărbat musculos dat cu ulei, eu aș alege pizza. Așa că ce sens are să vorbim despre bărbați?”, a declarat aceasta.Frumoasa brunetă a dezvăluit și cum trebuie să fie bărbatul lângă care își dorește să îmbătrânească. „Îmi doresc un bărbat modest, responsabil cu el și cei din jur și să vrea o familie. Să fie foarte cald și romantic”, a spus Adelina.Aceasta a povestit că a mâncat din plin cât a fost în vacanță și s-a îngrășat, dar că nu vrea să mai țină regim după ce a încercat dieta Dukan.„Am luat cam 1 kg și jumătate cât am stat în Italia. Mă cântăresc în fiecare zi, dacă stau acasă și de cinci-șase ori pe zi. La un moment dat m-am apucat de Dukan. După prima săptămână, perioada de atac, am simțit că mor. Am zis că dacă mai văd carne în viața mea, am să mor”, a declarat bruneta.