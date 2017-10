Adelina Pestriţu l-a iertat pe Liviu Vârciu

Adelina Pestrițu l-a iertat pe Liviu Vârciu

Ştire online publicată Marţi, 07 Februarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

La 25 de ani, Adelina Pestrițu a realizat că nu poate fi supărată pe cel care i-a fost partener timp de doi ani."Mi-aș fi dorit să am o familie la vârsta de 25 de ani, ceea ce nu s-a întâmplat, dar în viață nu poți să le ai pe toate. Sunt convinsă că pe viitor va fi cineva capabil să întemeieze o familie cu mine, așa cum îmi doresc eu. Dar toate la timpul lor, să nu ne grăbim" - cu această dorință a rămas Adelina Pestrițu după divorțul de Liviu Vârciu.Tot despre Vârciu, Adelina spune că, deși a declarat in trecut că nu vrea să mai audă de el, dorește să îngroape secura războiului: "Se întâlnește munte cu munte, darămite om cu om. Așadar, nu port ranchiună. Poate că au fost momente în viața mea când am simțit că nu vreau să îl văd sau să mai aud de el, însă trebuie să realizez, totuși, că a fost o parte importantă din viața mea. A făcut parte doi ani de zile din viața mea și, totuși, nu vreau să fiu răutăcioasă și pot lăsa loc de «bună ziua»".Cât despre cel care ar putea să o cucerească, prezentatoarea emisiunii "D-Paparazii" mărturisește că acesta ar trebui să fie "un băiat sincer, modest, nu neapărat persoană publică, care să mă iubească, să fie lângă mine și la bine și la greu și să îmi ofere afecțiune, asta e cel mai important".