Adelina Pestriţu: Actoria e pasiunea mea ascunsă

Adelina Pestrițu: Actoria e pasiunea mea ascunsă

Ştire online publicată Vineri, 31 Ianuarie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Adelina Pestrițu o duce cât se poate de bine pe plan profesional, ea prezentând nu mai puțin de două emisiuni la Kanal D.Cu toate acestea, vedeta vrea și mai mult. Mai precis, bruneta își dorește cu ardoare și un rol într-un film sau într-o telenovelă.“Mi-ar plăcea la nebunie să joc în filme. Actoria e pasiunea mea ascunsă. În planurile mele intră și o facultate de actorie. Eu am mai jucat și într-o telenovelă, în “Iubire și onoare”, de la Acasă TV, și pentru asta am urmat câteva cursuri și am luat și lecții de dicție. Televiziunea este marea mea dragoste, dar le-aș face în paralel pe ambele. Kanal D e pe primul loc în inima mea și ar fi frumos să se facă aici și o telenovelă, poate una gen «Suleyman Magnificul», în care să joc și eu”, a mărturisit Adelina Pestrițu pentru Libertatea.