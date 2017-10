Adelina Pestriţu a plâns în hohote: „Nu exist fără ea!“

Adelina Pestrițu a plâns în hohote: „Nu exist fără ea!“

Ştire online publicată Miercuri, 06 Februarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Week-end-ul trecut a fost plin de peripeții pentru Adelina Pestrițu, care a crezut, la un moment dat, că și-a pierdut cea mai bună prietenă. După ce a petrecut alături de prieteni cu ocazia aniversării sale, Adelina Pestrițu a avut parte, la filmările pentru emisiunea pe care o prezintă la Kanal D, de un moment în care a crezut că a pierdut-o pe cea mai bună prietenă a ei, respectiv cățelușa Noby. Câțiva amici au știut că ține la patruped ca la ochii din cap și s-au gândit să îi pregătească o farsă. Așa că au răpit-o pe cățelușă. Când a văzut că nu o mai găsește, Adelina a început să se panicheze și, speriată, a început să plângă în hohote. În cele din urmă farsa a fost deconspirată, iar Adelinei i-a mai venit inima la loc. Ea a povestit în emisiunea Wowbiz despre momentele de groază prin care a trecut:„M-am speriat foarte tare, pentru că o iubesc extrem de mult, iar eu nu exist fără ea. Și când vin la filmări întâi intră Noby și apoi eu. Nu plecam acasă dacă nu o găseam. Când am văzut lesa plină de noroi am zis că leșin. Am fost foarte supărată”, a povestit Adelina.