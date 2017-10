Adele şi-a anulat turneul din SUA din motive medicale

Adele și-a anulat turneul din SUA din motive medicale

Cântăreața britanică Adele a anunțat că a anulat pentru a doua oară un turneu în Statele Unite ale Americii, de această dată din cauza unei hemoragii la nivelul corzilor vocale, au anunțat reprezentanții casei de discuri Columbia Records.Tânăra artistă britanică, cunoscută pentru vocea ei puternică și specială, trebuia să înceapă acest turneu nord-american pe 7 octombrie, cu un concert programat în orașul Atlantic City din statul New Jersey. Turneul cuprindea 10 concerte și toate erau sold-out, dar medicii i-au cerut să anuleze aceste spectacole.„Să cânt este viața mea, pasiunea mea, dragostea mea, libertatea mea și, de acum, profesia mea. Nu am altă alegere decât să mă fac bine, corect și complet, altfel risc să îmi distrug vocea pentru totdeauna”, a declarat Adele pe site-ul ei.Cântăreața în vârstă de 23 de ani a postat pe site-ul personal și o fotografie de-a ei pe care apare scris mesajul: "Îmi pare rău".Adele a fost obligată să amâne alte câteva concerte din Statele Unite ale Americii la începutul acestui an, tot din cauza unor probleme medicale la nivelul corzilor vocale, însă a reușit să ducă la bun sfârșit un turneu în Marea Britanie, în această vară.