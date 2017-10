Adele, marea câştigătoare la Premiile Grammy

Adele, marea câștigătoare la Premiile Grammy

Ştire online publicată Luni, 13 Februarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Adele este marea câștigătoare a premiilor Grammy decernate, duminică noapte, la Los Angeles. Artista britanică a obținut șase trofee, din tot atâtea nominalizări. Între altele, Adele a cucerit titlurile pentru albumul anului, cântecul anului, precum și pe cel pentru cea mai bună interpretare solo. Gala a început cu un omagiu dedicat cântăreței Whitney Houston.Deși îndoliați după Whitney Houston, muzicienii s-au bucurat de premiile Grammy. A fost o noapte mare pentru cântăreața britanică Adele, care a plecat acasă cu șase trofee. Astfel, "21" a fost desemnat albumul anului, iar "Rolling in the Deep" este piesa anului.De asemenea, Adele a obținut premiul pentru cea mai bună interpretare solo, cu celebra melodie "Someone like you".A fost o seară importantă pentru cântăreață și din alte motive. Adele a urcat pentru prima dată pe scenă, după operația pe corzile vocale, de la sfîrșitul anului trecut.La categoria "Rock" a triumfat trupa Foo Fighters. Aceasta a obținut cinci premii, printre care cel mai bun album și cea mai bună piesă rock, "Walk".Cântărețul Bruno Mars, nominalizat și el la șase categorii de premii, a plecat acasă cu mâna goală, la fel și excentrica Lady Gaga, nominalizată la trei categorii, în timp ce Kanye West, care a avut cele mai multe nominalizări, șapte, a câștigat premiile pentru cea mai bună interpretare rap ("Otis", alături de Jay-Z), cel mai bun cântec rap și cea mai bună colaborare rap ("All of the Lights") și cel mai bun album rap ("My Beautiful Dark Twisted Fantasy").În timpul evenimentului au mai cântat, printre alții, Taylor Swift, Bruce Springsteen și E Street Band, Chris Brown, Coldplay și Rihanna. Alicia Keys și Bonnie Raitt au interpretat piesa "A Sunday Kind of Love" a Ettei James, o altă mare legendă a muzicii care a murit anul acesta.