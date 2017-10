Adela Popescu: "Vreau să fac un copil"

Ştire online publicată Miercuri, 05 Noiembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Adela Popescu a dezvăluit că are un plan bine stabilit, iar până la vârsta de 30 de ani, vrea să devină mamă. Acum are 28 de ani, deci mai e foarte puțin timp."Mă consider o femeie în devenire, am avut de mică o proiecție a cum trebuie să fie o femeie. Am început să mă instruiesc. O femeie nu e împlinită până nu are un copil, îmi doresc foarte mult. Am o vârstă în care poți să ai, poți să nu ai. Până în 30 de ani, vreau să fac un copil", a spus Adela, la emisiunea Click!, de la Prima TV.