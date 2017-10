Adela Popescu, victima unei ţepe

Adela Popescu, victima unei țepe

Ştire online publicată Miercuri, 21 Mai 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Adela Popescu a fost victima unei țepe, după ce a primit un mesaj de la un număr străin. "Zilele trecute am primit un mesaj de pe un numar strain: +375 (29) 473-11-15 in care scria "Am ceva important sa iti spun, suna-ma". In mod normal nu dau curs invitatiilor de acest gen, insa, de data asta, pentru ca am mai multi prieteni in strainatate, am sunat. Mi-a raspuns o doamna care vorbea in araba. Desi nu intelegeam ce spune, imi parea destul de panicata. Am ajuns acasa, i-am povestit lui Radu si am apelat din nou, sperand ca de data asta vom elucida misterul.Ce ne-a atras atentia, a fost faptul ca secundele se scurgeau inca din momentul in care telefonul suna. Hmmm... Apoi, desi nu intelegeam ce spune duduia, parea ca se repeta. In fine... Am cautat informatii si am aflat ca acesta este un numar fraudulos care odata apelat, se activeaza o casuta vocala ce va taxa minim 30$ apelul. Ca o fi asa sau nu, ca suma e asta, sau alta, m-am gandit ca ar trebui sa stiti. Daca sunteti suparati si vreti sa va spovediti, sunati cu incredere, secretul vostru va fi in siguranta. :) Dar in functie de pacate, puneti la vanzare fie bicicleta, fie masina pentru a plati factura la sfarsit de luna.:)Ps: Mi-e si frica sa vad cat o sa-mi vina abonamentul. Va tin la curent!", a scris Adela pe blogul său personal.