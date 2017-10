E oficial!

Adela Popescu va cânta alături de DJ Project

Ştire online publicată Joi, 29 Decembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Adela Popescu se întoarce la muzică cu un nou proiect: va cânta alături de Dj Project, alături de care a susținut deja primele concerte în acest week-end la Sfântu Gheorghe și la Focșani. Această colaborare este un frumos cadou de Crăciun atât pentru actrița din „Pariu cu viața“, cât și pentru membrii trupei Dj Project.„Când am urcat prima oară pe scenă, am avut emoții mari, dar am fost primită foarte frumos, trupa se bucură de mare succes și publicul știa cuvânt cu cuvânt versurile, iar asta m-a ajutat foarte mult. Iar aplauzele de la sfârșitul concertului m-au făcut foarte fericită. Dj Project este o trupă care îmi place foarte mult, îi ascult de când s-au lansat, știu toate piesele. Simt că aceasta este cea mai firească colaborare pe care puteam să o am în acest moment”, mărturisește Adela Popescu.Adela Popescu are parte de susținerea iubitului ei, Radu Vâlcan care a însoțit-o la primele concerte și va merge cu ea și la cele care vor urma de Revelion.„Radu a fost cu mine, mă susține, e mândru de mine și îi place foarte mult să mă audă cântând. O să fie alături de mine și la concertele viitoare, așa că, de Anul Nou, vom merge la Iași, la Roman și la Vaslui dacă programul ne permite. Este al doilea Revelion pe care îl petrecem împreună”, completează Adela, actrița din Pariu cu viața, serial care se va întoarce din februarie 2012 la PRO TV cu sezonul 2.Adela Popescu și Dj Project pregătesc multe surprize muzicale pentru 2012 printre care și o piesă nouă: „Am ascultat deja piesa cea nouă și pot să vă spun că este absolut superbă”, declară Adela. Iar Emil Burloi completează: „În primele săptămâni din ianuarie, vom lansa și noul single Dj Project feat Adela, căci așa se va numi proiectul de aici încolo”.