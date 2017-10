Adela Popescu şi Radu Vâlcan s-au mutat în casă nouă

Adela Popescu și Radu Vâlcan s-au mutat în casă nouă

Ştire online publicată Marţi, 11 Octombrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Adela Popescu și Radu Vâlcan au făcut cel mai important pas în relația lor! Cei doi actori au decis să se mute împreună după aproape un an de relație.Frumoasa actriță și iubitul ei s-au cunoscut pe platourile de filmare și de atunci au fost de nedespărțit! Dragostea ce i-a unit la început a crescut cu fiecare clipă petrecută împreună.Îndrăgostiții se iubesc atât de mult încât după șapte luni de relație s-au mutat sub același acoperiș. Iar cu privire la noua casă, Adela are o singură grijă, că locuința ei se va transforma în „adăpost pentru animale”.„Le-am umplut curtea alor mei la Susani cu câini și tare mi-e că și aici voi proceda la fel. Sper să nu adun prea mulți, dar mă abțin cu greu, pentru că îmi plac foarte mult câinii”, a povestit Adela, pentru Național.