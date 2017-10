Adela Popescu: Am spus “DA” din toată inima

Miercuri, 26 Noiembrie 2014

După mai bine de partu ani de relație Radu Vâlcan și-a cerut în căsătorie iubita, în locul unde au petrecut prima vacanță împreună.Adela Popescu a făcut marele anunț printr-o postare pe blogul ei adelapopescu.eu marți. "E prea frumos inelul pe care l-am primit ca sa nu ma laud cu el. :))) Plus ca sigur cineva l-ar fi vazut si ar fi scris despre asta intr-un mod eronat, poate. Asa ca… dragii mei, vreau sa aflati de la mine. Am spus “DA” din toata inima! Intr-o zi frumoasa de toamna, in orasul in care am iesit pe ascuns pentru prima data impreuna, la restaurantul la care am baut primul pahar cu vin ca un cuplu. Suntem fericiti si am vrut sa stiti. Poate intr-o zi o sa va spun toata povestea saptamanii de dinaintea momentului care este absolut savuroasa, credeti-ma! Stati sa-mi treaca euforia si ma pun pe scris. Ps: Fotografia e de la fata locului. Nu e prea artistica, dar e adevarata si surprinde emotia in stare pura!", au fost cuvintele care au însoțit fotografia în care ea își arată mândră inelul de logodnă primit din partea iubitului Radu.