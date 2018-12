Adela Popescu a dezvăluit numele celui de-al doilea copil

Adela Popescu și Radu Vâlcan au ales numele băiețelului lor și l-au dezvăluit, la mai bine de două săptămâni după ce au devenit din nou părinți.„Ne-am organizat destul de bine, am realizat că nu mai sunt attâ de anxioasă, cume ram cu Alexandru, sunt pregătită pentru tot ce se întâmplă. Plânge cel mic numai când îi e foarte foame. Nopțile sunt mai grele, dar de regulă, sunt destul de ok. Am dat niște indicii. Deci acum, sincer. Numele extraordinar de rar, ales după discuții îndelungate…numele fiului nostru este Andrei. Eu nu aveam un nume preferat, Radu nu avea un nume preferat. Am zis să fie ceva să se potrivească cu Alexandru. M-am gândit și la chestia asta…Eu termenul îl aveam între Sfântul Andrei și Sfântul Nicolae și m-am gândit că decât să-i zic Nicu, mai bine Andrei. Am zis că mai bine să i se spună „Ardei', decât „Moș Nicolae', a povestit Adela Popescu la Pro tv.Radu Vâlcan a vorbit despre cum a ales el și soția lui, numele copilului. „Am ales numele pentru cel mic, îl știam deja. Am căutat ceva extrem de simplu, nu suntem pentru acele nume extrem de complicate. De data asta, pentru frățiorul lui, pentru Andrei am ales acest nume pentru că am considerat că i se potrivește de minune. Totul decurge foarte bine' a spus Radu Vâlcan, la Antena Stars.