Adam Sandler, record de nominalizări la Zmeura de Aur!

Ştire online publicată Luni, 27 Februarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Actorul de comedie Adam Sandler a fost nominalizat sâmbătă la cele mai multe categorii la premiile Zmeura de Aur (Razzie Awards) pentru 2011, care se acordă celor mai proaste filme și prestații actoricești.Producătorul, actorul și scenaristul Adam Sandler a primit 11 nominalizări la Zmeura de Aur, printre care se numără categoriile cel mai prost actor, cea mai proastă actriță, cel mai prost scenariu și cel mai prost film, într-o competiție creată ca o contrapondere la Oscar, unde sunt premiate cele mai bune performanțe, potrivit agerpres.ro.Comedia „Jack & Jill2”, în care Sandler joacă atât un rol de bărbat cât și un rol de femeie, conduce în topul nominalizărilor cu cele mai proaste filme (12). Comedia „Just Go With It”, cu Sandler într-unul din rolurile principale, a obținut 5 nominalizări, în timp ce pelicula „Bucky Larson: Born to be a Star”, pentru care Sandler a scris scenariul, a primit 6 nominalizări.