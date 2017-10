Ada Condeescu a băut şampanie cu Angelina Jolie

Ada Condeescu a băut șampanie cu Angelina Jolie

Ştire online publicată Sâmbătă, 16 Februarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Actrița Ada Condeescu a primit trofeul Shooting Stars de la actorii Julie Delpy și Ethan Hawke în cadrul unei ceremonii dedicate actorilor din programul Shooting Stars de la Festivalul Internațional de Film de la Berlin. În emisiunea „Jocuri de Putere”, actrița a povestit despre momentul în care a avut onoarea să fie felicitată chiar de Angelina Jolie pentru premiul obținut la Sarajevo, în 2011.„Angelina Jolie și Brad Pitt erau în primul rând, când am fost pe scenă, m-am gândit să nu mai zic nimic despre premiu și m-am gândit să mă uit la Brad Pitt. A fost o surpriză pentru tot orașul să-i vadă acolo, în Sarajevo. Am fost împreună cu Angelina pe scenă, cu același premiu. Eu sunt mai timidă, dar ea a venit la mine și m-a felicitat. A fost un moment special și sper să se mai repete. Am băut șampanie împreună”, își amintește actrița.Acesta nu este primul premiu pe care actrița româncă l-a primit. Ada, interpreta rolului Veli în filmul „Loverboy”, a primit premiul „The Heart of Sarajevo” (Inima orașului Sarajevo) în 2011, pentru cea mai bună actriță, premiu în valoare de 2.500 de euro.