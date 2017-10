Actriţa Lizabeth Scott a murit la vârsta de 92 de ani

Actrița Lizabeth Scott a murit la vârsta de 92 de ani

Sâmbătă, 07 Februarie 2015.

Actrița americană Lizabeth Scott, cunoscută pentru vocea sa profundă și apariția în filme din genul noir, cum ar fi "Dragoste ciudată/ The strange love of Martha Ivers" și "Dead Reckoning", a murit pe 31 ianuarie, la vârsta de 92 de ani, într-un spital din Los Angeles, potrivit variety.com.Decesul actriței a fost confirmat de reprezentanții spitalului Cedars-Sinai Medical Center din Los Angeles, care nu au furnizat detalii despre cauza morții acesteia.Lizabeth Scott a jucat în filme precum "Dragoste ciudată/ The strange love of Martha Ivers", "Dead Reckoning", "I Walk Alone", "Orașul Întunecat/ Dark City", "The Racket", dar și în filmul "Loving You" din 1957, alături de Elvis Presley.Lizabeth Scott, renumită pentru părul său blond și lung, dar și pentru vocea sa joasă, profundă, a fost adesea comparată cu Lauren Bacall și Veronica Lake, fără a avea chiar prezența sau talentul actoricesc al celor două, comentează variety.com.Cariera i-a fost afectată de scandalurile de presă, după ce tabloidul Confidential a publicat în 1955 un articol în legătură cu anumite practicile sexuale ale acesteia care au fost considerate nepotrivite. Cariera lui Scott avea deja probleme la acel moment.După ce a debutat pe marele ecran jucând alături de Robert Cummings în filmul regizat de John Farrow "You came along", din 1945, Scott a fost distribuită într-unul dintre cele mai bune filme ale genului noir, "The Strange Love of Martha Ivers", cu Barbara Stanwyck, Kirk Douglas și Van Heflin. Scott a interpretat rolul iubitei personajului lui Van Heflin.În 1947 a jucat alături de Humphrey Bogart în "Dead Reckoning".În anii următori a jucat în filme precum "Desert Fury", "Variety Girl" și "I Walk Alone", alături de Kirk Douglas și Burt Lancaster. În pelicula "Pitfall" l-a avut ca partener pe Dick Powell, iar în "Orașul Întunecat/ Dark Ciy" din 1950 a făcut un cuplu cu Charlston Heston, alături de care a mai apărut în "Bad for Each Other" din 1953.În cele din urmă, Lizabeth Scott a făcut trecerea spre o carieră în filme de televiziune, nu înainte de a juca alături de Elvis Presley în filmul "Loving You".Numele său real a fost Emma Matzo, actrița având rădăcini rusești.