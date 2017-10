Actrița Kristanna Loken vine la gala Superkombat de la Constanța / GALERIE FOTO

Ştire online publicată Miercuri, 08 Iulie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Actrița americană Kristanna Loken, cunoscută pentru rolul negativ principal din Terminator 3, unde a jucat alături de Arnold Schwarzenegger, va fi prezentă pe 1 august la Gala Superkombat World Grand Prix IV, care va avea loc la Constanța, a anunțat promotorul Eduard Irimia, potrivit Agerpres.ro.În vârstă de 35 de ani, Loken a interpretat rolul asasinului T-X din "Terminator 3: Supremația Roboților", film care l-a avut ca principal partener de scenă pe Arnold Schwarzenegger, cel care a lansat recent pe marile ecrane al cincilea film al francizei Terminator.Kristanna Loken este al optulea actor care vine în România la invitația promotorului Eduard Irimia în încercarea acestuia de a promova produsul românesc Superkombat la nivel global prin intermediul publicului generalist după Christopher Atkins (Laguna Albastră), Erika Eleniak (Baywatch), Paul Logan (Cod Roșu), Jeremy Jackson (Baywatch), Tolgahan Sayisman (actor turc de telenovele), Bai Ling (Wild Wild West) și Costas Mandylor (Saw)."Sunt încântată să vin în România, am auzit numai lucruri frumoase despre țara voastră. În 2013 chiar am jucat rolul principal în Bloodrayne, acolo unde o interpretam pe Rayne, care era jumătate-vampir, iar totul avea ca spațiu de acțiune teritoriul Transilvaniei din secolul al XVIII-lea. Sper să am timp să vizitez cât mai mult în perioada în care voi fi în România. În plus, abia aștept să urmăresc live gala Superkombat de la Constanța", a declarat Loken, cea care a interpretat-o și pe Taja în celebra serie Mortal Kombat.Al patrulea World Grand Prix al anului din circuitul Superkombat va avea loc pe 1 august, la Constanța, și va fi transmis în direct în 93 de țări, urmând să programeze 13 meciuri profesioniste pe reguli K-1, iar printre cei care vor lupta în gală se numără frații Bogdan și Andrei Stoica."După succesul de pe 19 iunie, când meciurile s-au disputat cu casa închisă, vom reveni pe 1 august la Constanța cu un nou mega-eveniment. Toate detaliile despre gală, dar și despre programul Kristannei Loken și aparițiile ei publice vor fi anunțate în perioada imediat următoare. Ne bucură faptul că tot mai mulți actori își asociază imaginea cu Superkombat, iar asta este un plus la nivel mondial pentru popularizarea unui fenomen pornit din România. În perioada în care va fi în România, Kristanna va filma și un scurt-metraj alături de câțiva dintre luptătorii Superkombat, ca demo pentru viitoarele apariții la Hollywood", a declarat promotorul Eduard Irimia.