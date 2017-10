Actriţa Kate Williamson a decedat

Actrița Kate Williamson a decedat

Ştire online publicată Sâmbătă, 07 Decembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Actrița americană Kate Williamson, care a avut o carieră în film și televiziune de peste 20 de ani, a decedat la vârsta de 83 de ani, informează contactmusic.com.Cu o carieră în film și televiziune de peste 20 de ani, Kate Williamson a jucat în pelicule precum "În ajunul războiului/ Racing With the Moon" (1984), "Hărțuire sexuală/ Disclosure" (1994), "Bye Bye Love" (1995), "Touch" (1997), "The Last Time I Committed Suicide" (1997), "Dragoste de cow-boy/ The Hi-Lo Country" (1998) și "Dahmer" (2002), conform site-ului hollywoodreporter.com, citat de realitatea.net.