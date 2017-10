Actriţa Alina Puşcaş, muşcată şi ea de căpuşe

Actrița Alina Pușcaș, mușcată și ea de căpușe

Vineri, 25 Mai 2012

Actrița Alina Pușcaș a fost la un pas să ajungă în aceeași stare în care este acum actorul Șerban Ionescu. Colegă cu acesta pe platourile de filmare pentru serialul „Narcisa sălbatică”, Alina Pușcaș dezvăluie că și ea a fost mușcată de o căpușă și a suferit din pricina boreliozei.„M-am abținut să spun ceva până acum tocmai de teamă să nu se genereze reacția «O, Doamne, acum toată lumea a fost mușcată de căpușe!»… Dar, dacă ați adus vorba de asta, vă mărturisesc că și eu fusesem mușcată de o căpușă cu opt luni înainte de Șerban Ionescu. În timpul filmărilor la serialul Narcisa sălbatică la Vălenii de Munte s-a întâmplat deși nici măcar nu mi-am dat seama…Abia la cinci luni de la mușcătură mi s-a declanșat această boală, borelioza. Din fericire, am descoperit-o în primele opt săptămâni de incubație și am început tratamentul de urgență la Spitalul Matei Balș, timp de două luni, cu antibiotic și intravenoase. În principiu, ar fi trebuit să mă opresc din filmări pentru că riscam să nu dea rezultate tratamentul care ar fi trebuit să fie susținut de un organism cu imunitate foarte bună și odihnit… Eu în acea perioadă nu aveam nici una, nici alta, prin urmare eram destul de panicată, mai ales că am citit de ce este în stare această borrelia”, a dezvăluit Alina Pușcaș (26 ani) pentru ziarul Ring.