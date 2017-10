Actorul Casey Affleck, dat în judecată pentru hărţuire sexuală

Actorul Casey Affleck, dat în judecată pentru hărțuire sexuală

Ştire online publicată Luni, 26 Iulie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Actorul Casey Affleck a fost dat în judecată de unul dintre producătorii documentarului său despre Joaquin Phoenix, femeia acuzându-l de hărțuire sexuală și de neplata serviciilor, după ce a refuzat să petreacă o noapte cu el într-o cameră de hotel. Amanda White, unul dintre producătorii documentarului „I’m Still Here: The Lost Year of Joaquin Phoenix”, a depus dosarul la Curtea Superioară din Los Angeles vineri. Ea îl acuză pe Casey Affleck de comportament nepotrivit pe platourile de filmare și de „avansuri sexuale la locul de muncă”. White, care a lucrat la filmul „Good Will Hunting” cu Affleck și cu fratele acestuia, actorul și regizorul Ben Affleck, a declarat că a ajuns la un acord verbal pentru a investi 50.000 de dolari în producția documentarului neconvențional despre încercarea actorului Joaquin Phoenix (cumnatul lui Affleck) de a se reinventa ca artist rap. Însă, potrivit lui White, comportamentul indecent al lui Casey Affleck a putut fi remarcat la scurt timp. „Odată, Affleck le-a dat instrucțiuni celor din echipa de filmare să îi dea jos pantalonii pentru a-i arăta lui White penisul”, se arată în plângerea producătoarei. „Affleck s-a referit, în repetate rânduri, la femei ca fiind vaci, a adus în discuție experiențele sale sexuale și cele ale altor vedete, la care ar fi fost martor, și a întrebat-o pe White, după ce i-a aflat vârsta, dacă nu ar fi momentul să rămână însărcinată”, se mai arată în plângerea înaintată curții. De asemenea, White relatează că nu a fost lăsată să intre în dormitorul său, în timpul unei filmări în Costa Rica, deoarece „Affleck și Phoenix s-au închis în camera ei cu două femei”. Potrivit dosarului, „Affleck a încercat să o manipuleze pe White pentru a o determina să rămână într-o cameră de hotel cu el, iar când ea a refuzat, el a devenit ostil, încercând să o intimideze”. Reprezentantul lui Affleck, care este căsătorit cu Summer Phoenix, a refuzat să comenteze pe această temă.