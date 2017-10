Actorii Jennifer Garner şi Ben Affleck aşteaptă al treilea copil

Actorii Jennifer Garner și Ben Affleck așteaptă al treilea copil

Ştire online publicată Marţi, 23 August 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Jennifer Garner este din nou însărcinată. Purtătorul ei de cuvânt a anunțat că ea și Ben Affleck își vor mări familia cu al treilea copil, informează Agerpres.Cei doi actori sunt pe cale să devină unul din cele mai solide cupluri de la Hollywood. Ei s-au cunoscut pe platourile de filmare de la 'Daredevil', în 2004. După ce s-au căsătorit, în 2005, fără martori și fără invitați, pe o plajă pustie, Jennifer Garner a născut, la sfârșitul lui 2005, o fetiță, botezată Violet. După trei ani, cei doi au mai avut o fetiță, Seraphina. Acum, Jennifer Garner și Ben Affleck așteaptă al treilea copil. Actrița a încercat să-și ascundă sarcina, însă zvonurile erau tot mai insistente. Apariția sa la Anaheim Convention Center, la promovarea noului ei film, 'The Old Life of Timothy Green', aproape că le-a confirmat. Jennifer a venit îmbrăcată într-o rochie albastră și a pozat cu mâinile pe abdomen, ca și cum ar fi încercat să-și ascundă formele. S-ar putea ca bebelușul celor doi să se nască la sfârșitul anului sau la începutul anului viitor.