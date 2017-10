Ace of Base vine la Sala Palatului din Bucureşti

Ace of Base vine la Sala Palatului din București

Ştire online publicată Vineri, 15 August 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Formația suedeză Ace Of Base va susține un concert la Sala Palatului din București, pe 8 noiembrie, în cadrul turneului „Redefined! 2008-2009", se arată pe site-ul organizatorilor, Kompass Events. Potrivit organizatorilor, trupa va interpreta în cadrul show-ului de la București cele mai cunoscute dintre piesele lansate în cei 15 ani de carieră. Biletele pentru concert s-au pus în vânzare de ieri și sunt disponibile în rețeaua magazinelor Diverta, la magazinul Muzica, precum și online, pe www.ticketpoint.ro, www.bilete.ro, www.myticket.ro și www.blt.ro. Ace of Base este o formație pop înființată în Gothenburg, Suedia, care în prezent îi are ca membri pe Ulf Ekberg (Buddha), Jonas Berggren (Joker) și Jenny Berggren. Albumul de debut al trupei – „Happy Nation/ The Sign” - lansat în 1993, s-a bucurat de un mare succes la public, incluzând piese care au rămas apoi reprezentative pentru stilul trupei: „Beautiful Life”, „The Sign”, „Don’t Turn Around”” și „All That She Wants”. „The Sign” a stabilit un record Guinness pentru cel mai bine vândut album de debut. „Happy Nation” și „The Sign” s-au vândut în 23 de milioane de exemplare.