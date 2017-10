Abia a DIVORŢAT, dar vrea să devină mamă

Abia a DIVORȚAT, dar vrea să devină mamă

Ştire online publicată Joi, 14 Mai 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Diana Bart a divorțat anul trecut, în luna august, după doi ani de mariaj. La câteva luni de la nefasta întâmplare, prezentatoarea Prima TV mărturisește că trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de afaceristul Mihai Dumitrescu. Cei doi se vor muta într-un apartament de vis, scrie spynews.ro."Oriunde alegem să locuim, vom fi împreună. Aceasta a mărturisit că se vede mamă și se pregătește pentru acest capitol din viața sa. Am vrut o zonă frumoasă, liniștită. Apartamentul se află pe malul unui lac, într-un cartier rezidențial, cu pază, parcare subterană (ideală iarna), sală de fitness. Mi-a plăcut foarte mult, mă simt ca într-un complex de vacanță", a declarat Diana, pentru Ring, precizând că-și dorește să devină mamă curând."Da, mă gândesc. Pentru mine, căsătoria înseamnă în continuare una dintre cele mai importante etape din viață. Și, pentru că am trecut printr-un divorț, am acceptat asta ca pe o lecție de viață, care m-a făcut mult mai matură, mai atentă în luarea deciziilor importante. Cât despre copii, îmi doresc foarte mult, să devin mamă cât de curând", a spus aceasta.