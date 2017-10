A treia ediţie a Festivalului Filmului Românesc de la Toronto

A treia ediție a Festivalului Filmului Românesc de la Toronto

Filmul „Amintiri din Epoca de Aur” produs de Cristian Mungiu va deschide Festivalul Filmului Românesc de la Toronto, care se desfășoară între 4 și 7 februarie, și include filme semnate de Andrei Dăscălescu și Alexandru Solomon, informează site-ul organizatorilor. „Amintiri din Epoca de Aur”, care a avut premiera mondială la Cannes, în 2009, este un film colectiv realizat de Cristian Mungiu, Răzvan Mărculescu, Ioana Uricaru, Constantin Popescu și Hanno Höfer. Festivalul de la Toronto este organizat de ToRo Arts Group în colaborare cu Institutul Cultural Român și se află la a treia ediție, care se desfășoară sub titulatura „Crisis ’89, then Adaptation”. Evenimentul va găzdui o masă rotundă, moderată de Călin-Andrei Mihăilescu, profesor la University of Western Ontario. La discuția ce va fi precedată de documentarul „La Nouvelle Vague du cinema Roumain” de Marius Doïcov și Vincent Guyottot vor participa producătorul Tudor Giurgiu și criticii Jennie Punter și Adam Nayman. Festivalul Filmului Românesc de la Toronto va include și o zi dedicată documentarului, când va rula „Videogramele unei revoluții” de Andrei Ujică și Harun Farocki, un documentar care a fost votat de publicația Cahiers du Cinema ca fiind „unul dintre cele mai subversive filme din toate timpurile”. Producția semnată de Ujică va fi prezentată alături de documentarul lui Tudor Giurgiu, „Nunți, muzici și casete video” și de „Constantin și Elena” de Andrei Dăscălescu. De asemenea, vor mai fi prezen-tate filmele „Apocalipsa după șoferi” de Alexandru Solomon, „Katalin Varga” de Peter Strickland și „Hârtia va fi albastră” de Radu Muntean. La festival vor participa, pe lângă Tudor Giurgiu, Hanno Höfer și Andrei Dăscălescu.