A pozat în Playboy, apoi a regretat

Ştire online publicată Marţi, 26 Noiembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Daniela Gyorfi nu-și aduce aminte cu plăcere de pictorialul pe care l-a realizat pentru revista "Playboy", în urmă cu mai bine de un deceniu.În anul 2000, bărbații din România aveau posibilitatea s-o vadă în costumul Evei, dar satisfacția a fost doar de partea lor. Apariția nu i-a adus deloc noroc, scrie click.ro."Când am făcut pictorialul a fost într-un context, eram printre cele mai neconformiste artiste și am atras atenția. Scandalul atunci a plecat de la faptul că ședința foto nu m-a avantajat deloc. Ba din contră, un an de zile nu am avut spectacole sau concerte din cauza acestei apariții", a declarat Daniela Gyrofi pentru ziarulring.ro.