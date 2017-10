A petrecut ziua de naştere pe Facebook

A petrecut ziua de naștere pe Facebook

Ştire online publicată Sâmbătă, 12 Martie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Joi, 10 martie, Octavian Păscuț, alias Mistrețu’ de la „Cronica Cârcotașilor”, și-a aniversat împlinirea celor 37 de ani. „Mi-am petrecut ziua de naștere pe Facebook, așa cum am petrecut și Revelionul. Am primit în jur de 6.000 de mesaje, deși în listă de prieteni nu am decât vreo 4.000 de persoane. Cu greu am reușit să dau «like» la fiecare-n parte și chiar să răspund la unele dintre ele”, povestește sărbătoritul. „Am primit de la soție haine, iar părinții, pentru că știu că m-am apucat de cura de slăbire și mănânc pâine de secară, s-au gândit să-mi ia o mașină de făcut pâine. De la prieteni am primit un obiectiv pentru aparatul foto și, pentru că aveam nevoie de un telefon nou, mi s-a pregătit unul, care întârzie pe drum. Însă, cel mai mare cadou a fost parada de mesaje de pe Facebook”, mărturisește Mistrețu’.