A murit un celebru fotomodel

Ştire online publicată Marţi, 24 Ianuarie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Bimba Bosé, model de origine italiană, actriță și cântăreață, a murit la vârsta de 41 de ani, într-un spital din Spania. Ea suferea de cancer la sân, boală despre care a spus că este o "problemă personală"."Nu vreau să vorbesc despre boala mea. Am spus acum doi ani că am fost diagnosticată cu cancer și nu m-am vindecat. Faptul că arăți bine pe dinafară nu înseamnă că ești bine și în interior", a spus ea într-un interviu luat cu puțin timp înainte de a muri.Bimba Bosé, Eleonora Salvatore pe numele ei real, s-a născut în 1975 la Roma. A devenit model pentru creatorul David Delfin și a apărut pe coperțile revistelor Vogue și Harper's Bazaar.A încercat și cariera muzicală, împreună cu formația The Cabriolets, și a jucat în filme, printre care Consulul din Sodoma și Julieta.