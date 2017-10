A murit cel mai scund om din lume

Miercuri, 17 Martie 2010.

Chinezul He Pingping, cel mai scund om din lume, care măsura în înălțime mai puțin de 75 de centimetri, a murit la Roma, la vârsta de 21 de ani, au declarat, luni, reprezentanții organizației Guinness World Records, care autentificase recordul deținut de acesta. He Pingping participa la o emisiune de televiziune când a acuzat dureri mari la nivelul pieptului și a fost transportat la spital, unde a murit, la sfârșitul săptămânii trecute, a precizat editorul britanic al Guinness World Records. Chinezul He Pingping suferea de o maladie osoasă care i-a stopat creșterea. El avea o înălțime de doar 74,61 de centimetri. „Pentru un om atât de mic, el a avut un impact imens asupra lumii”, a declarat Craig Glenday, redactorul-șef al Guinness World Records.