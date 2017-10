"A fost violat de şpăgari, impostori şi producători"

Dan Negru despre Festivalul Mamaia:

"A fost violat de șpăgari, impostori și producători"

Ştire online publicată Vineri, 26 August 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Dan Negru suferă că Festivalul Mamaia a rămas doar o amintire.Puțini știu că zilele acestea, la malul mării, are loc festivalul care în urmă cu câțiva ani făcea audiență mare și în urma căruia se nășteau noi vedete.Vedeta de televiziune deplânge situația în care a ajuns concursul de creație și interpretare.„Zilele astea, într-un mare anonimat, se desfășoară Festivalul Mamaia...Cândva Festivalul Mamaia închidea sezonul estival, audiențele TV erau zdrobitoare, iar câștigătorul concursului devenea un star... Am avut șansa să prezint de două ori festivalul Mamaia, atât la TVR cât și la Antena 1, pe vremea când încă el mai însemna ceva. Astăzi Mamaia e o ruină... Un festival care a fost violat de șpăgari, impostori și producători puși pe dat un tun peste vara...”, a scris Dan Negru pe blog.„Muzica ușoară are milioane de fani în România și câțiva violatori... Am avut onoarea să stau pe scena festivalului cândva... Azi, o tradiție a devenit o ruină... De ce violatorii de Mamaie n-ar putea fi și ei pedepsiți?”, se întreabă, trist, Negru.