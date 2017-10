"A fost dragostea vieţii mele"

"A fost dragostea vieții mele"

Miercuri, 11 Februarie 2015

În rest, nimic nu s-a prins de artist pe plan sentimental. Deși a avut mai multe relații, iar domnișoarele nu-l ocolesc, Vârciu nu are noroc în dragoste și pace.Din fericire, nu și-a pierdut speranța, ba chiar are în plan să facă încă patru copii cu viitoarea soție. Până atunci, el i-a făcut o urare fostei soții, care și-a serbat recent ziua de naștere."Nu sunt dispus să mă mai împac. Vreau să-i zic «La mulți ani!» pentru că a fost ziua ei, îi doresc să fie sănătoasă și fericită. Am iubit-o foarte tare, a fost iubirea vieții mele până în momentul de față. Îi doresc să aibă parte măcar de iubirea pe care am avut-o eu pentru ea. În prezent nu am nicio relație. Sunt singur", a declarat el, pentru ziarul Ring.