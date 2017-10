A dat cărţile pe faţă! "Am plâns după ea, dar nu pot să accept infidelitatea!"

A dat cărțile pe față! "Am plâns după ea, dar nu pot să accept infidelitatea!"

Ştire online publicată Marţi, 23 Iunie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Este, cu siguranță, unul dintre cei mai cunoscuți impresari din domeniul muzicii de la noi și. Timp de câțiva ani, s-a concentrat exclusiv asupra promovării celei care i-a fost iubită, cântăreața Roxana Nemeș. Cu toate acestea, de curând, cei doi și-au spus ”ADIO”, despărțirea lor luându-i pe toți apropiații vedetelor prin surprindere.”Mi-a fost foarte greu să iau decizia de a ne despărți, dar trebuia. La fel de greu mi-a fost să îmi revin în urma șocului. Stăteam acasă – mă rog, la hotel, acolo unde m-am mutat după despărțire- și îmi spuneam că nu pot să îmi revin. Da, recunosc, am plâns după ea, dar am fost pus în situația de a nu putea să accept. Îi și spusesem că dacă e ceva ce nu pot să accept, nu pot să accept infidelitatea. Culmea, după ce m-am despărțit, mai mulți cunoscuți de-ai nostri au început să îmi spună ce știau și mi-au recunoscut că le-a fost rușine să îmi spună înainte de a afla eu că are un alt bărbat. Știu despre cine e vorba, dar nu îi voi face public numele, nu vreau să îi creez probleme, mai ales că ei încearcă să fie foarte discreți”, spune acesta, citat de spynews.ro.