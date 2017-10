A cântat în aşa multe oraşe încât încurcă amintirile

A cântat în așa multe orașe încât încurcă amintirile

Interpreta de muzică populară Sofia Vicoveanca s-a aflat, marți seara, la Medgidia. Invitată, împreună cu orchestra „Lăutarii” din Republica Moldova și ansamblul Nicolae Botgros de către autoritățile locale să cânte la sărbătoarea orașului, solista moldoveancă a spus că a mai fost la Medgidia cu aproximativ 30 de ani în urmă, dar de atunci nu mai își mai aduce aminte despre oraș. „Am fost în atâtea orașe din țară și din străinătate și am foarte multe amintiri, că și eu le încurc, nu pot ține minte toate concertele la care am participat și toate scenele pe care am urcat”, ne-a spus Sofia Vicoveanca, în timpul în care aștepta, retrasă și cu o ușoară urmă de emoție să fie chemată pe scena din Medgidia.Interpreta de muzică populară Sofia Vicoveanca s-a aflat, marți seara, la Medgidia. Invitată, împreună cu orchestra „Lăutarii” din Republica Moldova și ansamblul Nicolae Botgros de către autoritățile locale să cânte la sărbătoarea orașului, solista moldoveancă a spus că a mai fost la Medgidia cu aproximativ 30 de ani în urmă, dar de atunci nu mai își mai aduce aminte despre oraș. „Am fost în atâtea orașe din țară și din străinătate și am foarte multe amintiri, că și eu le încurc, nu pot ține minte toate concertele la care am participat și toate scenele pe care am urcat”, ne-a spus Sofia Vicoveanca, în timpul în care aștepta, retrasă și cu o ușoară urmă de emoție să fie chemată pe scena din Medgidia.