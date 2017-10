A ales soţia şi copiii!

A ales soția și copiii!

Marţi, 04 Septembrie 2012

După ce s-a iubit cu Marina Almășan mai bine de jumătate de an, Georgică Cornu s-a hotărât care este femeia lângă care vrea să rămână. Milionarul timișorean vrea să renunțe la divorț și a început negocierile cu Oana Cornu pentru a se putea întoarce acasă.„Regele asfaltului” le-a cerut avocaților să pregătească actele pentru a renunța la procesul de divorț. Georgică Cornu vrea să-i ceară iertare soției după ce a numit-o pe holurile judecătoriei „mașină de tocat bani” și „cea mai mare greșeală pe care am făcut-o în viață”.„Este dependentă de alt bărbat. Noi am mai încercat să divorțăm acum trei ani, dar am amânat-o de dragul copiilor. Prima soție, chiar dacă avea numai liceul, era mai deșteaptă ca actuala. Am văzut că a prezentat un teanc de acte, vrea jumătate din avere. Îi dau tot, și avere, și credite, numai să terminăm odată”, spunea senin afaceristul, în urmă cu o lună de zile, la ultimul termen de divorț. La scurt timp după aceste declarații, Georgică Cornu s-a răzgândit. A pus punct relației cu Marina Alămșan și își vrea soția înapoi, scrie cancan.ro.„Fie mă împac cu Oana și îmi refac familia, dacă putem trece peste greșelile trecutului, fie voi rămâne singur în apropierea copiilor mei. Prima opțiune este soția mea. Le-am cerut avocaților să pregătească actele pentru oprirea procesului de divorț. Evident, și Oana trebuie să fie de acord”, a spus Georgică Cornu.În cazul în care Oana Cornu nu va fi de acord cu reconcilierea, următorul termen al divorțului va avea loc pe 12 septembrie, la Judecătoria Timișoara.