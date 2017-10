A 50-a ediţie a Grammy Awards

A 50-a ediție a Grammy Awards

Duminică, 10 februarie, la Los Angeles, va avea loc decernarea mult disputatelor premii Grammy, în cadrul celei de-a 50-a ediții anuale ce recompensează uriașii industriei muzicale. Iată lista completă a nominalizărilor. Record of the Year Irreplaceable – Beyonce The Pretender - Foo Fighters Umbrella - Rihanna, featuring Jay-Z What Goes Around ... Comes Around - Justin Timberlake Rehab - Amy Winehouse Album of the Year Echoes, Silence, Patience & Grace - Foo Fighters These Days - Vince Gill River: The Joni Letters - Herbie Hancock Graduation - Kanye West Back to Black - Amy Winehouse Song of the Year Before He Cheats - Josh Kear, Chris Tompkins (Carrie Underwood, artist) Hey There Delilah - Tom Higgenson (Plain White T’s, artist) Like a Star - Corinne Bailey Rae Rehab - Amy Winehouse Umbrella - Shawn „Jay-Z” Carter, Kuk Harrell, Terius „The-Dream” Nash, Christopher Stewart (Rihanna, featuring Jay-Z, artist) Best New Artist Feist Ledisi Paramore Taylor Swift Amy Winehouse Pop Vocal Album Lost Highway - Bon Jovi The Reminder – Feist It Won’t Be Soon Before Long - Maroon 5 Memory Almost Full - Paul McCartney Back to Black - Amy Winehouse Rock Album Daughtry – Daughtry Revival - John Fogerty Echoes, Silence, Patience & Grace - Foo Fighters Magic - Bruce Springsteen Sky Blue Sky - Wilco R&B album Funk This - Chaka Khan Lost & Found – Ledisi Luvanmusiq - Musiq Soulchild The Real Thing - Jill Scott Sex, Love & Pain - Tank Rap album Finding Forever – Common Kingdom Come - Jay-Z Hip Hop is Dead – Nas T.I. vs. T.I.P. - T.I. Graduation - Kanye West