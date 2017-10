80.000 lei pentru o scenă de sex cu Daniela Crudu!

Ştire online publicată Joi, 12 Ianuarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Dupa ce a mimat scena de sex cu Daniela Crudu, Mihai Bendeac a fost sanctionat de CNA pentru vulgaritatile din emisiunea “In puii mei”.Actorul Mihai Bendeac a adus Antenei 1 o paguba de 80.000 de lei, caci postul din Baneasa a fost amendat pentru vulgaritatile din emisiunea "In puii mei". Potrivit Libertatea, reprezentantii CNA acuza ca emisiunea "In puii mei" a incalcat legislatia audiovizuala privind protectia copilului cand Mihai Bendeac a mimat o scena de sex cu Daniela Crudu.Rasvan Popescu, presedintele CNA a declarat: "Ceea ce deranjeaza sunt "limbajul vulgar si mimarea scenelor de sex"."Tipul acesta a luat-o razna rau de tot. Eu propun sa sesizăm Protectia Copilului să vedem ce fac parintii acelor copii care au fost prezenti in aceasta emisiune. Ar trebui sa-l bagati intr-o pensie de boala", a declarat Cristina Trepcea, unul dintre membrii CNA.