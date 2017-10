5 mituri despre sex...demontate

Ştire online publicată Marţi, 24 Ianuarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Se spune că toți se pricep la politică, sport, mașini și, am putea adăuga, la… sex! De fapt, niciodată nu strică puțină informație în plus și cea mai mare greșeală ar fi aceea de a pretinde că le știi pe toate. Dintre milioanele de povești și mituri create în jurul subiectului sex, e greu să le alegi pe cele adevărate și pertinente. Care dintre ele rămân în picioare și care cad ca popicele? Să le luăm pe rând…O partidă reușită de sex se încheie obligatoriu cu orgasmul ambilor parteneriUn orgasm cutremurător își dorește oricine, dar lipsa lui nu înseamnă sex ratat. De obicei, femeile sunt cele care ating mai greu punctul culminant și nu le place deloc să mimeze această stare, dar asta nu înseamnă că lipsa ei anulează orice plăcere (doar să nu se repete de prea multe ori). Orgasmul nu este altceva decât cireașa de pe un tort delicios.Bărbații nu pot avea orgasm dacă nu ejaculează. Odată ce-ai terminat, s-a terminat, nu?Bărbații sunt la fel de capabili ca și femeile să aibă orgasme multiple, fără a ejacula, doar că trebuie să cunoști niște trucuri prin care să-i aduci în acest punct: unul ar fi acela prin care presezi baza penisului chiar înainte de ejaculare; altă metodă este cea a stimularii erotice a prostatei cu o jucărie sexuală specială. Un orgasm obținut astfel e mai puternic decât cel normal.Se spune că... sânii mici sunt mai sensibiliFals! Există studii conform cărora senzațiile obținute în urma atingerii sânilor nu depind de mărimea acestora. Gradul de sensibilitate al sânilor variază de la femeie la femeie: la unele, odată atinși, aceștia reacționează în diferite moduri: se dilată puțin sau se întăresc, schimbările sunt vizibile mai ales în privința sânilor mici, de aici și apariția mitului.Ejacularea afectează performanțele atletice și aduce cu sine și epuizareaBineînțeles că vrei să dormi după ce ejaculezi, pentru că, prin ejaculare, se eliberează în organism oxitocina, care ajută la odihnă. Iar în privința performanțelor sportive, nu e niciun pericol. Prin sex, crește nivelul testosteronului, responsabil cu gradul energiei necesare în sport. Este dovedit faptul că, după trei luni de abstinență sexuală, nivelul de testosteron al unui bărbat scade până la nivelul pe care îl are un copil, ceea ce nu-l va ajuta deloc pe teren.Bărbații sunt mereu pregătiți să facă sex„Bărbații sunt devoratori de sex. Sunt întotdeauna dispuși, în caz că vreo femeie doritoare se arată prin preajmă, ei nu se satură niciodată…“ Și bărbații sunt oameni și nu au mereu chef de sex. De obicei, femeile sunt cele care refuză o partidă, iar când ei sunt cei care spun „Nu“, ele o iau ca pe un afront, ca pe un prim semn că el are pe altcineva. Nu vă faceți griji! Și ei sunt stresați, câteodată bolnavi, obosiți sau poate chiar n-au chef. Doar că trebuie să explice starea, pentru că ideea că bărbații vor mereu sex e bine înfiptă în mintea femeilor și nu se lasă dusă de-acolo cu una, cu două!