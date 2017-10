„4 luni voi sta închis între patru pereţi“

„4 luni voi sta închis între patru pereți“

Ştire online publicată Sâmbătă, 25 August 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Mihai Bendeac are planuri mari de viitor. El nu va mai realiza emi-siunea „În puii mei”, dar va fi implicat într-un proiect cât se poate de curajos. Actorul va sta închis într-o cameră timp de patru luni și recunoaște că îi va fi greu, dar merită.„Faptul că, timp de 4 luni pe an, urmează să stau închis între patru pereți, fără să am voie să părăsesc incinta (vorba unui banc celebru), mă sperie un pic. Sper că voi putea să iau cățelul și că am dreptul la vizita unei femei măcar o dată pe săptămână. Va fi greu să nu văd lumina zilei atâta timp. Dar, pentru mine, singurul lucru care contează este să-mi împing limitele acolo unde nu a gândit vreodată cineva. Cu orice risc”, a scris Bendeac pe o rețea de socializare.