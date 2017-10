„4 luni, 3 săptămâni şi 2 zile“, printre filmele deceniului

Într-un top britanic

„4 luni, 3 săptămâni și 2 zile“, printre filmele deceniului

Ştire online publicată Luni, 09 Noiembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Filmul lui Cristian Mungiu distins cu Palme d’Or la Cannes se numără printre cele mai bune pelicule ale deceniului, devansând producții ca „Milk”, „Crash”, „Gladiator” sau „Brokeback Mountain”, potrivit unui clasament publicat de cotidianul britanic „Times”. Cel mai premiat film autohton din istorie este, de altfel, singura peliculă românească din topul cu 100 de locuri ale celor mai bune producții cinematografice din intervalul 2000-2009. Aflat pe locul 14 în acest clasament, filmul regizat de Mungiu devansează multe alte pelicule de referință din ultimii zece ani, printre care „Traffic”, „Being John Malkovich”, „Lord of the Rings: Return of the King”, „Dark Knight” și „Slumdog Millionaire”. Generos cu realizările europene în domeniu, topul britanic plasează pe locul I producția „Hidden” („Caché”, titlul original), realizată în 2005 de cineastul german Michael Haneke, care semnează scenariul și regia. Cu Juliette Binoche, Daniel Auteuil și Annie Girardot în distribuție, „Hidden” este un film de suspans cu mare priză atât la public, cât și la critici, care are în palmares 21 de premii și 22 de nominalizări. Filmul lui Haneke a fost, și el, nominalizat la Palme d’Or, însă, spre deosebire de filmul lui Mungiu, nu a reușit să plece acasă cu prestigioasa distincție. Michael Haneke este prezent în top și cu producția „The Piano Teacher”, aflată pe locul 85. Podiumul celor mai bune filme ale deceniului este completat, pe locul II, de peliculele americane „The Bourne Supremacy” și „The Bourne Ultimatum”, cu Matt Dammon în rolul principal, urmate de „No Country for Old Men”, producția fraților Coen premiată cu patru Oscaruri în 2008.