11 nominalizări pentru „Cavalerul Negru”

Ştire online publicată Joi, 12 Martie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

„Cavalerul Negru”, filmul cu cele mai mari încasări în 2008, a primit 11 nominalizări la cea de-a 35-a gală a premiilor Saturn, au anunțat, marți, organizatorii, Academy of Science Fiction, Fantasy & Horror. „Cavalerul Negru”, cel mai recent lungmetraj din seria „Batman”, în regia lui Christopher Nolan, a primit 11 nominalizări, inclusiv la categoria „cel mai bun film de acțiune/ aventuri/ thriller”, unde va concura cu „Schimbul/ Changeling”, de Clint Eastwood, „Gran Torino”, de Clint Eastwood, „Quantum of Solace: Partea lui de consolare”, de Mark Forster, „Trădător/Traitor”, de Jeffrey Nachmanoff, și „Operațiunea Valkyrie”, de Bryan Singer. Lungmetrajele „Strania poveste a lui Benjamin Button”, de David Fincher, și „Iron Man - Omul de Oțel”, de Jon Favreau, au obținut nouă, respectiv opt nominalizări la premiile Saturn. Aceste producții au fost urmate la mică distanță de filmele „Operațiunea Valkyrie”, cu șapte nominalizări, și „Indiana Jones și Regatul Craniului de Cristal”, cu șase nominalizări. Tom Cruise, protagonistul filmului „Operațiunea Valkyrie”, a fost nominalizat la categoria „cel mai bun actor”, alături de Christian Bale („Cavalerul Negru”), Robert Downey Jr. („Iron Man - Omul de Oțel”), Harrison Ford („Indiana Jones și Regatul Craniului de Cristal”), Brad Pitt („Strania poveste a lui Benjamin Button”) și Will Smith („Hancock”). În domeniul producțiilor de televiziune, serialul „Lost – Naufragiații” a primit 11 nominalizări, în timp ce „Heroes” a obținut șase nominalizări, iar „Battlestar Galactica” și „Terminator: Războiul continuă” au primit câte patru nominalizări. Create în 1972 de Academy of Science Fiction, Fantasy & Horror din SUA, pentru recompensarea valorii producțiilor SF, fantasy și horror, premiile Saturn vor fi decernate pe 25 iunie, la Los Angeles.