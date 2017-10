10 semne ca in ca te gandesti la vechea iubire

Ştire online publicată Joi, 25 Noiembrie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Te intrebi daca partenerul tau inca se mai gandeste la fosta relatie? Oare tu ai trecut definitiv peste ruptura ta de ex? Lucrurile devin foarte complicate cand vine vorba de fostele iubiri, mai ales atunci cand ne aruncam intr-o relatie noua la scurt timp dupa ce o incheiem pe cea veche, cladita in foarte multi ani. Specialistii Webmd.com ne dau cateva indicii pentru a afla daca inca mai iubim ceea ce a fost in trecut. Probleme in pat? Nu reusesti sa atingi orgasmul cu usurinta? "Vinovatia te face sa te simti netrebnic, ca nu meriti iubirea celui cu care esti acum", sustine psihologul american John Gray. Tot el mai enumera si alte probleme care au ca simptom scaderea libidoului: depresia, abuzul de alcool etc., probleme ce pot veni tot din lipsa linistii sufletesti. Citeste mai departe...