10 scurtături spre orgasmul feminin

Ştire online publicată Vineri, 22 Aprilie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Stimate doamne, aveti probleme in a ajunge la un orgasm? Poate ca urmatoarele 10 sfaturi va vor ajuta sa il obtineti... Renunta la prejudecati Nu lasa prejudecatile tale sociale sa te impiedice sa ai un orgasm. Parerea ta despre ceea ce e bine si ce este gresit ar trebui sa fie singura opinie care sa conteze in timpul actului sexual. Relaxeaza-te Daca nu esti relaxata in timpul actului sexual, nu vei ajunge cu siguranta la orgasm. Incearca sa uiti de grijile de zi cu zi si bucura-te de momentul respectiv alaturi de persoana cu care esti. Concetreaza-te pe placerea ta si abandoneaza-te complet. Cunoaste-te pe tine insati Cu cat iti stii mai bine corpul, sexualitatea si raspunsul la stimulii sexuali, cu atat mai usor iti va fi sa iti recunosti starile si sa te abandonezi lor. Educa-te in ceea ce priveste sexualitatea si anatomia corpului uman si a tehnicilor erotice. Descopera ce iti face placere Nimeni nu va putea sa te satisfaca daca nu stii cum sa te satisfaci tu mai intai. Trebuie sa descoperi ce te excita si ce reprezinta un obstacol in cale ta spre orgasm. Exprima-ti dorintele Cand ajungi sa iti dai seama ce vrei, trebuie sa impartasesti acest lucru cu partenerul tau, deoarece nu iti poate citi gandurile. Sfaturile, remarcile si laudele tale il vor ajuta foarte mult si va fi mai usor pentru tine sa ajungi la orgasm daca iti ghidezi partenerul. Acorda-ti timp pentru placere Actul sexual nu este despre a strange puncte, despre metri sau secunde, doar satisfactia conteaza. Orgasmul este o eliberare instantanee a energiei sexuale ce se acumuleaza in timpul actului sexual si de aceea femeile au nevoie de mai mult de cateva minute pentru a ajunge la orgasm. Incercati sa va impartasiti fanteziile sa va bucurati de un preludiu lung. Directioneaza-ti energia sexuala Chinezii antici stiau ca orgasmul este foarte important pentru echilibrul energiilor corpului. Foloseste-te de intelepciunea lor si incearca sa iti utilizezi puterea gandului in timpul actului sexual pentru a-ti directiona energia sexuala in zona pubiana. Intareste-ti muschii pelvieni Muschii pelvieni joaca un rol important in raspunsul organismului la stimulii sexuali. Iti poti intari muschii pelvieni cu exercitii Kegel. Foloseste lubrifiant Foloseste intotdeauna lubrifiant de calitate in timpul actului sexual care dureaza mult timp. Acesta te va ajuta sa eviti durerea neplacuta care te impiedica sa ajungi la orgasm. Citeste mai departe