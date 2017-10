10 lucruri inedite pe care să le faci cu penisul lui

Ştire online publicată Joi, 31 Martie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Reprezentanții sexului opus susțin că la ei plăcerea se găsește într-un singur loc. Nu, nu vorbim de creier. Și dacă în cazul lor „direct la țintă" nu e o tehnică de blamat, cum se întâmplă în cazul doamnelor și domnișoarelor, atunci de ce să ne împotrivim? Stinge lumânările parfumate, lasă lenjeria sexy agățată în cuier și pornește într-o călătorie cu destinație sigură! Iată cu ce tehnici inedite îi poți răsfăța penisul în timpul preludiului, în timpul actului sexual și în timp ce are orgasm! Trucuri sexy pentru preludiu Chiar la începutul preludiului, dacă îl vezi că nu este prea incitat, suflă-i aer cald pe suprafața penisului. Căldura favorizează circulația sângelui, iar el se va excita mai repede. Atunci când îi atingi penisul prima oară nu o face așa de gentil precum îți place ție să fii tratată. În cazul bărbaților strângerile ferme sunt binevenite. Așadar, scapă-l de lenjeria intimă și „trage-l" spre tine. Așa sigur îi descătușezi latura pasională! În loc să-i faci sex oral în timpul preludiului, apucă-i ferm baza penisului cu o mână și apucă-i cu buzele lateralele penisului. Tehnica îi oferă lui multă plăcere și este ideală pentru femei care nu se dau în vânt după sex oral. Un lucru pe care multe femei uită să-l facă este să se uite direct în ochii partenerului în timp ce-i oferă o stimulare manuală sau orală. Data viitoare privește-l seducător în ochi când acorzi atenție zonei sale intime, iar plăcerea lui se va intensifica. Trucuri sexy pentru actul sexual Atunci când are lor prima pentrare, îi poți oferi o senzație intensă de plăcere, dacă îți unduiești șoldurile în timp ce cobori ușor, până când penetrarea este totală. Data viitoare când faceți sex, roagă-l să te lase pe tine să controlezi toată acțiunea. În timp ce stați în poziția misionarului, apucă-i penisului și ghidează-l înăuntru și în afară după pofta inimii. Sigur, îl va suprinde abordarea ta! Va înnebuni de plăcere, dacă în timpul actului sexual te oprești pentru a-i oferi o partidă de sex oral. Alternarea celor două tipuri de sex îi va oferi senzații incredibil de variate la nivelul penisului! În timpul sexului îl inciți și fizic și mental, dacă îți apropii cât mai tare picioarele. O poți face când stai întinsă pe burtă, iar iubitul tău deasupra ta. Strângând picioarele îi dai impresia că opui rezistență, ceea ce-l incită mental, plus că te simte mult mai strâmtă, ceea ce-i intensifică senzațiile fizice. Trucuri sexy pentru când are orgasm Pentru ca orgasmul lui să fie pur și simplu exploziv, strânge-i ușor baza penisului, chiar deasupra testiculelor, atunci când simți că se apropie de orgasm. Dacă îi masezi cu mișcări circulare zona dintre testicule și anus cu jumătate de minut înainte să aibă orgasm, îi pui presiune pe perineu, iar el va avea o senzație incredibilă în timp ce ejaculează.