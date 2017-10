10 intrebari despre sex pe care ti-a fost teama sa le pui

Luni, 11 Iulie 2011

Desi putem, putini dintre noi punem intrebarile care ne framanta unui doctor. Ne putem intreba prietenii, dar de multe ori si ei au aceleasi intrebari. Si multi nu vorbesc despre toate astea nici macar cu partenerul.Iata deci care sunt cele 10 intrebari pe care ar trebui sa le pui:Ai facut sex protejat?Cand vine vorba de a pune intrebari unui potential partener sexual, una dintre primele ar trebui sa fie: "Practici sexul protejat?" Nu exista nici o modalitate prin care sa stii cat de multi parteneri a avut o persoana, dar mai important decat numarul, este protectia.Desi nu mai apare pe primele pagini ale ziarelor, ratele de infectie cu HIV sunt incat suficient de mari pentru a te ingrijora. In timp ce unele dintre cauzele anterioare ale infectiei, precum transfuziile de sange, au fost controlate, sexul neprotejat ramane un factor de risc pentru contracararea HIV, boala care cauzeaza SIDA. Mai mult de 1 din 300 de oameni au HIV in America. De asemenea, continua sa existe si alte boli cu transmitere sexuale, ce primesc si mai putina atentie, precum chamydia, ratele de infectare ale acestora crescand in ultimul deceniu.Mai important decat sa-ti intrebi partenerul in privinta sexului protejat este sa te intrebi pe tine in mod regulat. Este usor sa devii tot mai putin vigilent, mai ales daca nu te astepti sa faci sex sau daca alcoolul este implicat. Asemenea momente lipsite de judecata pot avea consecinte pentru tot restul vietii, cum ar fi boli sau sarcina nedorita.Ai fost testat pentru bolile cu transmitere sexuala?Sunt multe necunoscute incitante la inceputul unei relatii, dar posibilitatea prezentei bolilor cu transmitere sexuala nu este una dintre acestea. Nu este cel mai sexy subiect de deschis inainte de sexul propriu-zis sau de a incepe sa-i faci curte partenerei, dar este o idee foarte buna sa o/il intrebi daca a fost vreodata testat pentru bolile cu transmitere sexuala. Citeste mai departe